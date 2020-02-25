Третьякова анонсировала индексацию пенсий и ликвидацию Пенсионного фонда
"Три раза в этом году пенсия будет проиндексирована. Возможно, процент индексации будет меньше, чем рассчитывало предыдущее правительство. Потому, что формула 50/50 (мы тоже ее приняли) — это половина от величины инфляции и половина от процента роста заработной платы. А инфляция в 13–18% это не инфляция в 3–5%, которую мы наблюдаем сейчас. Что касается минимальной заработной платы, то она в этом году тоже вырастет дважды — с 1 июля, и с 1 декабря. И все это заложено в бюджет", - рассказала она ZN.UA.
По ее словам, депутаты ищут формат перезагрузки ПФУ.
" Один из вариантов — ликвидация Пенсионного фонда и передача его функций Минфину или Госказначейству. Или преобразование ПФУ вместе с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство. Этот план мы уже презентовали вместе с правительством", - напомнила нардеп.
Ранее Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда.
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