Третьякова анонсировала индексацию пенсий и ликвидацию Пенсионного фонда

Глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова рассказала, что три раза в 2020 году пенсия будет проиндексирована

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Глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова рассказала, что три раза в 2020 году пенсия будет проиндексирована

"Три раза в этом году пенсия будет проиндексирована. Возможно, процент индексации будет меньше, чем рассчитывало предыдущее правительство. Потому, что формула 50/50 (мы тоже ее приняли) — это половина от величины инфляции и половина от процента роста заработной платы. А инфляция в 13–18% это не инфляция в 3–5%, которую мы наблюдаем сейчас. Что касается минимальной заработной платы, то она в этом году тоже вырастет дважды — с 1 июля, и с 1 декабря. И все это заложено в бюджет", - рассказала она ZN.UA. По ее словам, депутаты ищут формат перезагрузки ПФУ. " Один из вариантов — ликвидация Пенсионного фонда и передача его функций Минфину или Госказначейству. Или преобразование ПФУ вместе с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство. Этот план мы уже презентовали вместе с правительством", - напомнила нардеп. Ранее Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда.

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