12:07  25 февраля
Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
11:48  25 февраля
В правительстве коррупции нет - премьер Алексей Гончарук
11:01  25 февраля
Александра Густелева назначили заместителем мэра Киева
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2020, 12:20 6

Третьякова анонсировала индексацию пенсий и ликвидацию Пенсионного фонда

Читайте також
українською мовою
25 февраля 2020, 12:20 6
Читайте також українською мовою
Глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова рассказала, что три раза в 2020 году пенсия будет проиндексирована
Фото: ВР
Глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова рассказала, что три раза в 2020 году пенсия будет проиндексирована

"Три раза в этом году пенсия будет проиндексирована. Возможно, процент индексации будет меньше, чем рассчитывало предыдущее правительство. Потому, что формула 50/50 (мы тоже ее приняли) — это половина от величины инфляции и половина от процента роста заработной платы. А инфляция в 13–18% это не инфляция в 3–5%, которую мы наблюдаем сейчас. Что касается минимальной заработной платы, то она в этом году тоже вырастет дважды — с 1 июля, и с 1 декабря. И все это заложено в бюджет", - рассказала она ZN.UA.

По ее словам, депутаты ищут формат перезагрузки ПФУ.

" Один из вариантов — ликвидация Пенсионного фонда и передача его функций Минфину или Госказначейству. Или преобразование ПФУ вместе с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство. Этот план мы уже презентовали вместе с правительством", - напомнила нардеп.

Ранее Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда.


пенсія ПФУ
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Иванна Будник
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Все блоги »
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »