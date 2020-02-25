Из-за птичьего гриппа птицефабрики в Полтавской области работают в закрытом режиме

В Полтавской области птицефабрики перевели на закрытый режим работы из-за угрозы птичьего гриппа

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В Полтавской области птицефабрики перевели на закрытый режим работы из-за угрозы птичьего гриппа

Специалисты Полтавского городского управления ГУ Госпродпотребслужбы вместе с представителем Региональной лаборатории Госпродпотребслужбы провели проверку на ЗАО "Полтавская птицефабрика" и вручили оператору 2 предписания за выявленные несущественные нарушения.

В целом специалисты отметили, что на этих предприятиях соблюдаются требования биобезопасности и закрытый режим работы обеспечили.

Напомним, что с целью профилактики заболевания птицы гриппом, завозить ее необходимо из благополучных областей и районов, а затем помещать на карантин.