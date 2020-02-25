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25 февраля 2020, 14:28 3

Из-за птичьего гриппа птицефабрики в Полтавской области работают в закрытом режиме

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25 февраля 2020, 14:28 3
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В Полтавской области птицефабрики перевели на закрытый режим работы из-за угрозы птичьего гриппа
Фото: Pixabay
В Полтавской области птицефабрики перевели на закрытый режим работы из-за угрозы птичьего гриппа
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Новости Полтавщины.
Специалисты Полтавского городского управления ГУ Госпродпотребслужбы вместе с представителем Региональной лаборатории Госпродпотребслужбы провели проверку на ЗАО "Полтавская птицефабрика" и вручили оператору 2 предписания за выявленные несущественные нарушения.
В целом специалисты отметили, что на этих предприятиях соблюдаются требования биобезопасности и закрытый режим работы обеспечили.
Напомним, что с целью профилактики заболевания птицы гриппом, завозить ее необходимо из благополучных областей и районов, а затем помещать на карантин.
Как мы сообщали ранее, в Италии впервые за последние годы зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Фермеры уничтожили уже примерно полмиллиона кур.

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