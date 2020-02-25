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25 февраля 2020, 12:11 3

У "Слуги народа" есть вопросы к Кабмину - Руслан Стефанчук

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25 февраля 2020, 12:11 3
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Вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на Форуме реформ заявил, что не во всем согласен с действиями Кабинета Министров
Фото:censor.net.ua
Вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на Форуме реформ заявил, что не во всем согласен с действиями Кабинета Министров

Об этом пишет RegioNews.

Стефанчук считает нормальным споры между депутатами и министрами:
"Это абсолютно нормально. Это дискуссия между парламентом и Кабмином", - сказал он.

Стефанчук рассказал, что не устраивает в работе Кабмина его лично:
"У нас есть замечания к правительству. Прежде всего, это декоммунизация советского законодательства. Это один из первых законов, который проводился в Верховной Раде, - отметил нардеп. - Антисоветская гильотина не должна рубить все и к вопросу декоммунизации нужно отнестись более критически".

Также Стефанчук недоволен темпами ввода социальных стандартов.
"Мне бы хотелось, чтобы быстрее вводились социальные стандарты, лучше была коммутация, чтобы объяснять свои шаги", - сказал депутат.

Напомним, 21 февраля Верховная Рада заслушала отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров Украины в 2019 году.


#Руслан Стефанчук #слуга народа
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