У "Слуги народа" есть вопросы к Кабмину - Руслан Стефанчук
Об этом пишет RegioNews.
Стефанчук считает нормальным споры между депутатами и министрами:
"Это абсолютно нормально. Это дискуссия между парламентом и Кабмином", - сказал он.
Стефанчук рассказал, что не устраивает в работе Кабмина его лично:
"У нас есть замечания к правительству. Прежде всего, это декоммунизация советского законодательства. Это один из первых законов, который проводился в Верховной Раде, - отметил нардеп. - Антисоветская гильотина не должна рубить все и к вопросу декоммунизации нужно отнестись более критически".
Также Стефанчук недоволен темпами ввода социальных стандартов.
"Мне бы хотелось, чтобы быстрее вводились социальные стандарты, лучше была коммутация, чтобы объяснять свои шаги", - сказал депутат.
Напомним, 21 февраля Верховная Рада заслушала отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров Украины в 2019 году.
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