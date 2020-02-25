В Харькове отменили концерт российского актера, который посещал Крым

В Харькове отменен концерт российского актера Михаила Полицемайко, который неоднократно выступал в аннексированом Крыму и есть в списках сайта "Миротворец"

Фото: ОО Свитанок

В Харькове отменен концерт российского актера Михаила Полицемайко, который неоднократно выступал в аннексированом Крыму и есть в списках сайта "Миротворец"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественную организацию "Свитанок". "Концерт крымнашиста Полицеймако в Харькове отменен! Несколько дней назад мы отправили обращение в СБУ и ГПСУ и результат уже есть. Спектакля в Харькове не будет", - сказано в сообщении. Ранее RegioNews сообщало, что харьковские активисты требуют не пускать в Украину российского актера.

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