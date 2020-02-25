Запорожский аэропорт подготовили к возможному прибытию людей из Китая
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Голос Запорожья.
В связи с возможностью принятия пассажиров из Китая, аэропорт "Запорожье” будут совершенствовать, дабы не допустить распространения коронавируса.
Некоторые превентивные меры уже используют. Среди них – защитные костюмы и круглосуточные фельдшерские бригады. Список расширяют. И.о. директора КП "Международный аэропорт Запорожье" Алексей Дубревский уже рассказал, что сделано на сегодня.
Так, в аэропорту оборудована отдельная карантинная стоянка для самолётов, имеются гигиенические средства - маски, перчатки,термометры, дезинфицирующие средства, защитные костюмы. Подготовлен полноценный фельдшерский пункт
Также имеется специальный изолятор для двух человек, при надобности помещения выделят дополнительно.
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