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25 февраля 2020, 11:52 4

Запорожский аэропорт подготовили к возможному прибытию людей из Китая

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25 февраля 2020, 11:52 4
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Городской голова Запорожья Владимир Буряк дал поручение проконтролировать вопрос санитарных пунктов в аэропорту
Фото: Голос Запорожья
Городской голова Запорожья Владимир Буряк дал поручение проконтролировать вопрос санитарных пунктов в аэропорту

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Голос Запорожья.

В связи с возможностью принятия пассажиров из Китая, аэропорт "Запорожье” будут совершенствовать, дабы не допустить распространения коронавируса.

Некоторые превентивные меры уже используют. Среди них – защитные костюмы и круглосуточные фельдшерские бригады. Список расширяют. И.о. директора КП "Международный аэропорт Запорожье" Алексей Дубревский уже рассказал, что сделано на сегодня.

Так, в аэропорту оборудована отдельная карантинная стоянка для самолётов, имеются гигиенические средства - маски, перчатки,термометры, дезинфицирующие средства, защитные костюмы. Подготовлен полноценный фельдшерский пункт

Также имеется специальный изолятор для двух человек, при надобности помещения выделят дополнительно.


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