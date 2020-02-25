В правительстве коррупции нет - премьер Алексей Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время "Форума реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве по инициативе Реанимационного пакета реформ и ряда общественных и международных организаций, заявил, что коррупцию в высших эшелонах власти и в правительстве уже преодолели

Фото: Страница Алексея Гончарука в Facebook

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время "Форума реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве по инициативе Реанимационного пакета реформ и ряда общественных и международных организаций, заявил, что коррупцию в высших эшелонах власти и в правительстве уже преодолели

Об этом он заявил, выступая в Киеве на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс", сообщает RegioNews.

Сейчас в высоком эшелоне власти коррупции не стало, в Правительстве коррупции нет. Но еще много коррупции осталось на среднем уровне, на местах, и с этим должны справляться", - сказал Гончарук.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что наибольшее достижение Украины за последнее 10-летие - демократия. Следующая задача - трансформировать экономику.

"Главным достижением нашей страны за последние десятилетия есть демократия. Конечно, это делает нас более уязвимыми, поскольку информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, пытаться сталкивать различные части общества, но главное, что у нас есть дух свободы и желание меняться. Мы точно как страна в этом плане уже состоялись ", - констатировал премьер.

Премьер напомнил, что в прошлом году правительство было в основном сосредоточено на энергетической безопасности страны, а в этом году будет сфокусирован на развитии экономики.

"Я уверен, что страну можно изменить в ближайшее время коренным образом, и это может сделать наше государство одной из наиболее успешных и интересных в мире", - отметил Гончарук.

Напомним, сегодня 25 февраля 2020 проходит "Форум реформ: на пути в Вильнюс", где ведущие политики и эксперты обсуждают прогресс реформ за первые полгода деятельности правительства и парламента, а также приоритеты реформ в Украине на 2020-2021 годы.

Программа Форума включает 6 панельных дискуссий:

- Синхронизация повестки дня реформ: Программы действий правительства и парламента, предложения; гражданского общества и запрос граждан;

- Народовластие и надлежащее управление: как усилить подотчетность и эффективность органов власти;

- Экономический рост: как улучшить бизнес-климат и благосостояние граждан?

- Верховенство права: как построить справедливую систему правосудия и действенные органы правопорядка;

- Развитие человеческого капитала: движение к европейским стандартам качества жизни;

- Национальная безопасность и реинтеграция временно оккупированных территорий.