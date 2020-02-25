В правительстве коррупции нет - премьер Алексей Гончарук
Об этом он заявил, выступая в Киеве на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс", сообщает RegioNews.
Сейчас в высоком эшелоне власти коррупции не стало, в Правительстве коррупции нет. Но еще много коррупции осталось на среднем уровне, на местах, и с этим должны справляться", - сказал Гончарук.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что наибольшее достижение Украины за последнее 10-летие - демократия. Следующая задача - трансформировать экономику.
"Главным достижением нашей страны за последние десятилетия есть демократия. Конечно, это делает нас более уязвимыми, поскольку информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, пытаться сталкивать различные части общества, но главное, что у нас есть дух свободы и желание меняться. Мы точно как страна в этом плане уже состоялись ", - констатировал премьер.
Премьер напомнил, что в прошлом году правительство было в основном сосредоточено на энергетической безопасности страны, а в этом году будет сфокусирован на развитии экономики.
"Я уверен, что страну можно изменить в ближайшее время коренным образом, и это может сделать наше государство одной из наиболее успешных и интересных в мире", - отметил Гончарук.
Напомним, сегодня 25 февраля 2020 проходит "Форум реформ: на пути в Вильнюс", где ведущие политики и эксперты обсуждают прогресс реформ за первые полгода деятельности правительства и парламента, а также приоритеты реформ в Украине на 2020-2021 годы.
Программа Форума включает 6 панельных дискуссий:
- Синхронизация повестки дня реформ: Программы действий правительства и парламента, предложения; гражданского общества и запрос граждан;
- Народовластие и надлежащее управление: как усилить подотчетность и эффективность органов власти;
- Экономический рост: как улучшить бизнес-климат и благосостояние граждан?
- Верховенство права: как построить справедливую систему правосудия и действенные органы правопорядка;
- Развитие человеческого капитала: движение к европейским стандартам качества жизни;
- Национальная безопасность и реинтеграция временно оккупированных территорий.
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