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25 февраля 2020, 11:37 4

Еженедельно на Закарпатье границу пересекает 500 бусов в Италию и обратно

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25 февраля 2020, 11:37 4
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С сегодняшнего дня в пункте пропуска "Тиса" начато проведение температурного скрининга граждан, которые едут в Украину из Европы
Фото с сайта Пограничной службы Украины
С сегодняшнего дня в пункте пропуска "Тиса" начато проведение температурного скрининга граждан, которые едут в Украину из Европы

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Украины, пункт пропуска "Тиса" является основным направлением въезда и выезда из Украины в Италию.

"Через пункт пропуска "Тиса" выполняются нерегулярные рейсы – это около 500 микроавтобусов в неделю, которые пересекают государственную границу Украины, направляясь в Италию и в обратном направлении", – отметил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Сейчас 2-3 автобусных рейса выполняются через пункты пропуска "Шегыни" и "Краковец" на украинской границе с Республикой Польша. Там также будет проводиться температурная проверка граждан.

Кроме того, прямое авиационное сообщение Украины с городами Италии выполняется через Международные аэропорты "Борисполь" и "Киев". Это примерно 20 рейсов ежедневно. Пассажиров в аэропортах будут проверять.

Таким образом Госпогранслужба совместно с Министерством охраны здоровья принимают максимум возможных мер для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, вчера на Закарпатье с ОРВИ госпитализировали мужчину, который 22 дня назад контактировал с гражданином Китая.


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