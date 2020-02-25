Кропивницкий оказался в тройке городов с самой дорогой коммуналкой

Второе место в рейтинге городов с самыми дорогими ценами на коммунальные услуги занял Кропивницкий

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Второе место в рейтинге городов с самыми дорогими ценами на коммунальные услуги занял Кропивницкий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на исследование Liga.net.

Вообщем за коммунальные услуги в Кропивницком условная семья из трех человек, у которых не установлены общий теплосчетчик на дом, счетчики на воду и газ за месяц заплатят 3379 грн. И это - без учета тарифа на поставку горячей воды и тарифа на содержание дома.

По этим показателям Кропивницкий уступает только Днепру, жители которого ежемесячно за блага цивилизации платят из своих карманов 3466 грн. Третье место заняли Сумы - там за 30 дней пользования коммунальными услугами горожане платят 3350 грн.

Самым дешевым для жизни оказался Ужгород. Без учета тарифа на тепло и поставку горячей воды его жители платят ежемесячно за коммунальные услуги 854 грн.

Как стало известно ранее, в Киеве тарифы на отопление снизились на 18%, а на горячую воду - на 16%. Это связано с тем, что цены на отопление и горячую воду устанавливаются в соответствии с актуальной цены на газ в расчетном периоде.