В Сумской области депутата горсовета подозревают в получении взятки

Начальника отдела сбыта Казенного предприятия "Шосткинский казенный завод "Импульс", входящего в состав ГК "Укроборонпром", разоблачили при получении взятки

Фото: Офис генерального прокурора

Начальника отдела сбыта Казенного предприятия "Шосткинский казенный завод "Импульс", входящего в состав ГК "Укроборонпром", разоблачили при получении взятки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

По версии следствия, чиновник, который является депутатом Шосткинского городского совета, подозревается в получении 47 тысяч гривен взятки за торговлю товарами Казенного предприятия без разрешений и документов.

Сейчас депутат задержан, взятку изъяли, решается вопрос об избрании меры пресечения.