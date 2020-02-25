Александра Густелева назначили заместителем мэра Киева

Александра Густелева, который до сих пор возглавлял "Киевавтодор", назначен заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко

Виталий Кличко и Александр Густелев

Александра Густелева, который до сих пор возглавлял "Киевавтодор", назначен заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко

Об этом сообщает пресс служба КГГА, пишет RegioNews

В ноябре 2019 Густелев подавался на должность директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. А в конце декабря стало известно, что глава "Киевавтодора" претендует на должность заместителя председателя КГГА.

Густелев в 2014 году занял пост заместителя гендиректора "Киевавтодора", а с 2015 года возглавил коммунальную корпорацию. Под его руководством "Киевавтодор" стал фигурантом нескольких журналистских антикоррупционных расследований.

В июне 2019 прокуратура открыла уголовное производство против служащих "Киевавтодора" из отмывания средств на 320 млн грн. В октябре 2019 было открыто еще одно уголовное производство - "Киевавтодор" подозревают в хищении средств на капремонты мостов.

21 февраля Кабинет Министров Украины разрешил председателю Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко назначить своим заместителем руководителя коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александра Густелева.