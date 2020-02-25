Александра Густелева назначили заместителем мэра Киева
Об этом сообщает пресс служба КГГА, пишет RegioNews
В ноябре 2019 Густелев подавался на должность директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. А в конце декабря стало известно, что глава "Киевавтодора" претендует на должность заместителя председателя КГГА.
Густелев в 2014 году занял пост заместителя гендиректора "Киевавтодора", а с 2015 года возглавил коммунальную корпорацию. Под его руководством "Киевавтодор" стал фигурантом нескольких журналистских антикоррупционных расследований.
В июне 2019 прокуратура открыла уголовное производство против служащих "Киевавтодора" из отмывания средств на 320 млн грн. В октябре 2019 было открыто еще одно уголовное производство - "Киевавтодор" подозревают в хищении средств на капремонты мостов.
21 февраля Кабинет Министров Украины разрешил председателю Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко назначить своим заместителем руководителя коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александра Густелева.
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