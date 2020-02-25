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Александра Густелева назначили заместителем мэра Киева
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25 февраля 2020, 11:01 3

Александра Густелева назначили заместителем мэра Киева

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25 февраля 2020, 11:01 3
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Александра Густелева, который до сих пор возглавлял "Киевавтодор", назначен заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко
Виталий Кличко и Александр Густелев
Александра Густелева, который до сих пор возглавлял "Киевавтодор", назначен заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко

Об этом сообщает пресс служба КГГА, пишет RegioNews

В ноябре 2019 Густелев подавался на должность директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. А в конце декабря стало известно, что глава "Киевавтодора" претендует на должность заместителя председателя КГГА.

Густелев в 2014 году занял пост заместителя гендиректора "Киевавтодора", а с 2015 года возглавил коммунальную корпорацию. Под его руководством "Киевавтодор" стал фигурантом нескольких журналистских антикоррупционных расследований.

В июне 2019 прокуратура открыла уголовное производство против служащих "Киевавтодора" из отмывания средств на 320 млн грн. В октябре 2019 было открыто еще одно уголовное производство - "Киевавтодор" подозревают в хищении средств на капремонты мостов.

21 февраля Кабинет Министров Украины разрешил председателю Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко назначить своим заместителем руководителя коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александра Густелева.


#Віталій Кличко #Олександр Густелев
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