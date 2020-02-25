В Житомире полицейский требовал взятку в биткоинах
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По версии следствия, киберполицейский требовал от местного жителя пять тысяч долларов за непривлечение его к предусмотренной законодательством ответственности за распространение порнографической продукции. Полицейский обещал фигуранту дела обеспечить "нужный" вывод компьютерно-технической экспертизы.
Чтобы избежать разоблачения, киберполицейский сначала предложил перечислить средства в биткоинах на электронный кошелек. Однако, из-за длительности этой процедуры, он, наконец, согласился получить взятку в гривневом эквиваленте частями на банковский счет своего знакомого.
Правоохранители задержали офицера полиции в центре Житомира после зачисления на карточку первого "транша" - 24 тысячи грн.
Задержанному объявлено о подозрении. Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других должностных лиц отдела Нацполиции. Продолжается досудебное следствие.
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