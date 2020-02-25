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25 февраля 2020, 10:22 5

Должностных лиц "Киевгорсвета" подозревают в масштабных растратах

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25 февраля 2020, 10:22 5
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Служба безопасности Украины подозревает пять должностных лиц коммунального предприятия "Киевгорсвет" в злоупотреблениях в особо крупных размерах во время закупок ламп уличного освещения
Служба безопасности Украины подозревает пять должностных лиц коммунального предприятия "Киевгорсвет" в злоупотреблениях в особо крупных размерах во время закупок ламп уличного освещения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Службы безопасности Украины.

По данным следствия, в 2018 году руководство нескольких структурных подразделений коммунального предприятия обеспечило победу в тендере на приобретение осветительных средств приближенной к ним коммерческой структуре.

"Общая сумма контрактов составила несколько десятков миллионов гривен, часть из которой было растрачено", - сказано в сообщении.

По предварительной версии следствия, при подготовке сметы чиновники сознательно завысили реальную рыночную стоимость ламп уличного освещения. Такие действия должностных лиц нанесли местному бюджету ущерб в особо крупных размерах.

Сейчас пяти должностным лицам "Киевгорсвета" объявлено о подозрении за злоупотребление властью или служебным положением.

Как известно, в конце 2019 исследователь архитектуры Киева Семен Широчин на своей странице в Facebook написал, что во время ремонта освещения в Мариинском парке оригинальные фонарные столбы с чугунным литьем 1950-х годов заменили на дешевые. По его данным, общая стоимость работ по ремонту освещения в парке составила более 18 млн грн. Такая замена вызвала возмущение у киевлян.

3 января 2020 КП "Киевгорсвет" заявило об аварийном состоянии демонтированных оригинальных фонарей на входе в Мариинский парк. 21 февраля власти Киева заявили, что изучает возможность реставрации и возвращения 4-х исторических фонарей в Мариинском парке. Старые фонари, по информации КГГА, хранятся в КП "Киевгорсвет".

Всего предприятие заменило в парке 187 светильников, в том числе 4 старинных фонаря.


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