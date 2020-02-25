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25 февраля 2020, 10:50 9

Журналисты показали имущество на миллионы у главы СБУ Николаевской обл - расследование

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25 февраля 2020, 10:50 9
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Глава управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак, который занимает эту должность с сентября прошлого года, имеет многомиллионное состояние. Об этом идет речь в расследовании журналистов проекта Bihus.info
Фото: скрин Bihus.info
Глава управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак, который занимает эту должность с сентября прошлого года, имеет многомиллионное состояние. Об этом идет речь в расследовании журналистов проекта Bihus.info

Согласло данным СМИ, карьера Герсака связана со службой в правоохранительных органах - МВД, СБУ, разведке, информирует RegioNews.

Сейчас его семья живет в новостройке бизнес-класса в центре Киева, где жене главного СБУшника Николаевщины Юлии принадлежит две квартиры и два паркоместа.

По оценкам авторов расследования, стоимость такой недвижимости может составлять около $400 тысяч.

Под Киевом жена Герсака приобрела землю под дачу стоимостью около $200 тысяч.

Также семья Герсаков, по данным журналистов, владеет как минимум четырьмя авто, которые записаны, в том числе на тещу чиновника.

По данным журналистов, летом своя машина появится в ныне 16-летнего сына Герсаков. Об этом он уже сообщил в своем Instagram.

Сама Юлия Герсак общаться с журналистами отказалась. Не стал давать комментарии и глава СБУ региона.


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