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25 февраля 2020, 08:25 7

В Одесской области горит национальный природный парк

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25 февраля 2020, 08:25 7
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В Одесской области горит заповедная зона Нижнеднестровского национального природного парка. Как сообщает пресс-служба парка в Facebook, возгорание произошло в районе 48 км трассы Одесса-Рени
Фото: Facebook
В Одесской области горит заповедная зона Нижнеднестровского национального природного парка. Как сообщает пресс-служба парка в Facebook, возгорание произошло в районе 48 км трассы Одесса-Рени

Отмечается, что северный ветер раздувает огонь вдоль лимана.

Как пишет одесское издание "Думская", причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Однако в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Напомним, в прошлом году в апреле в Черниговской области произошло возгорание на территории Межреченского регионального ландшафтного парка. Пожаром было охвачено 16,5 га камыша. Позже пламя распространилось на 40 га заповедных территорий Межреченского регионального ландшафтного парка.


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