НАБУ проводит обыски у Пашинского, - СМИ
Обыски проходили в рамках досудебного расследования по факту завладения государственным имуществом и злоупотреблением служебным положением должностными лицами, сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В 2015-2019 годах они, в интересах предприятия, создали возможность заключения контрактов по поставкам бронетехники ВСУ, МВД, НГУ по завышенным ценам. Сама же техника оказалась некачественной, пишет издание.
Кроме того, правоохранители провели обыски по месту жительства екснардепа от БПП Ивана Винника, нардепа 5-8 созывов Верховной Рады Сергея Пашинского, директора предприятия Александра Кузьмы и его родственника Николая.
Напомним, 7 марта 2019 организация StateWatch сообщила, что в январе "малоизвестная" ООО "Украинская бронетехника" получила 200 млн гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку бронемашин "Варта".
В январе 2019 года Минобороны обратилось в суд с целью взыскать с частной фирмы 6,6 млн. грн за невыполнение условий контракта.
В июле Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск, обязав ООО "Украинская бронетехника" выплатить штраф 2,4 млн грн.
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