Украина получила почти тысячу тестов на коронавирус
Как сообщает RegioNews, наборы содержат, примерно, 3 тыс. реакций, чего достаточно для исследования на заболевания более 950 человек.
"Во всем европейском регионе усилены меры по тестированию: ВОЗ ввела механизм передачи клинических образцов пациентов (тех, которые соответствуют эпидемиологическом определению подозрения на инфицирование COVID-19) в международные референс-лаборатории. Сейчас в европейском регионе работают шесть международных лабораторий для выявления и проверки на новый коронавирус ", - сообщает МОЗ.
Система, которую передала Украине ВОЗ - французско-немецкий. Первые 90 тестов - немецкие.
Ранее в Китае заявили, что разработали вакцину, которая показала эффективность против коронавируса. Но еще требуются дальнейшие проверки и доработки.
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