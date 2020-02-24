Украина получила почти тысячу тестов на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19 в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья, сообщает Министерство здравоохранения в понедельник

Фото: facebook/ЦОЗ

Всемирная организация здравоохранения передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19 в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья, сообщает Министерство здравоохранения в понедельник

Как сообщает RegioNews, наборы содержат, примерно, 3 тыс. реакций, чего достаточно для исследования на заболевания более 950 человек.



"Во всем европейском регионе усилены меры по тестированию: ВОЗ ввела механизм передачи клинических образцов пациентов (тех, которые соответствуют эпидемиологическом определению подозрения на инфицирование COVID-19) в международные референс-лаборатории. Сейчас в европейском регионе работают шесть международных лабораторий для выявления и проверки на новый коронавирус ", - сообщает МОЗ.

Система, которую передала Украине ВОЗ - французско-немецкий. Первые 90 тестов - немецкие.



Ранее в Китае заявили, что разработали вакцину, которая показала эффективность против коронавируса. Но еще требуются дальнейшие проверки и доработки.