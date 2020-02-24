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24 февраля 2020, 19:15 11

Украина получила почти тысячу тестов на коронавирус

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24 февраля 2020, 19:15 11
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Всемирная организация здравоохранения передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19 в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья, сообщает Министерство здравоохранения в понедельник
Фото: facebook/ЦОЗ
Всемирная организация здравоохранения передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19 в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья, сообщает Министерство здравоохранения в понедельник

Как сообщает RegioNews, наборы содержат, примерно, 3 тыс. реакций, чего достаточно для исследования на заболевания более 950 человек.

"Во всем европейском регионе усилены меры по тестированию: ВОЗ ввела механизм передачи клинических образцов пациентов (тех, которые соответствуют эпидемиологическом определению подозрения на инфицирование COVID-19) в международные референс-лаборатории. Сейчас в европейском регионе работают шесть международных лабораторий для выявления и проверки на новый коронавирус ", - сообщает МОЗ.

Система, которую передала Украине ВОЗ - французско-немецкий. Первые 90 тестов - немецкие.

Ранее в Китае заявили, что разработали вакцину, которая показала эффективность против коронавируса. Но еще требуются дальнейшие проверки и доработки.


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