Боевиков-"рабовладельцев” из Луганской области объявили в розыск

Четырем особам, которые похитили людей и заставляли их строить укрепления для незаконного вооруженного формирования в Луганской области, сообщили о подозрении

Фото: pixabay.com

Четырем особам, которые похитили людей и заставляли их строить укрепления для незаконного вооруженного формирования в Луганской области, сообщили о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины. По данным следствия, жители Луганской области в составе так называемой "казацкой национальной гвардии Всевеликого войска Донского им. М. И. Платова" оккупационной администрации РФ в Луганской области в мае - июле 2014 года похитили шестерых жителей в то время оккупированного Лисичанска, угрожая оружием и насилием. Их насильно удерживали под вооруженной охраной, заставляли против воли копать окопы и траншеи, строить блиндажи, складывать защитные баррикады и тому подобное. Укрепления возводились в направлении города Северодонецка вплотную к Пролетарскому мосту через реку Северский Донец. Им инкриминируют незаконное лишение свободы или похищение человека; создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами; ведение агрессивной войны; нарушение законов и обычаев войны. Сейчас все участники преступной группировки объявлены в общегосударственный розыск.

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