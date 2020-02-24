Боевиков-"рабовладельцев” из Луганской области объявили в розыск
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
По данным следствия, жители Луганской области в составе так называемой "казацкой национальной гвардии Всевеликого войска Донского им. М. И. Платова" оккупационной администрации РФ в Луганской области в мае - июле 2014 года похитили шестерых жителей в то время оккупированного Лисичанска, угрожая оружием и насилием. Их насильно удерживали под вооруженной охраной, заставляли против воли копать окопы и траншеи, строить блиндажи, складывать защитные баррикады и тому подобное. Укрепления возводились в направлении города Северодонецка вплотную к Пролетарскому мосту через реку Северский Донец.
Им инкриминируют незаконное лишение свободы или похищение человека; создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами; ведение агрессивной войны; нарушение законов и обычаев войны.
Сейчас все участники преступной группировки объявлены в общегосударственный розыск.
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