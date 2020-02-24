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24 февраля 2020, 18:58 10

Боевиков-"рабовладельцев” из Луганской области объявили в розыск

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24 февраля 2020, 18:58 10
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Четырем особам, которые похитили людей и заставляли их строить укрепления для незаконного вооруженного формирования в Луганской области, сообщили о подозрении
Фото: pixabay.com
Четырем особам, которые похитили людей и заставляли их строить укрепления для незаконного вооруженного формирования в Луганской области, сообщили о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, жители Луганской области в составе так называемой "казацкой национальной гвардии Всевеликого войска Донского им. М. И. Платова" оккупационной администрации РФ в Луганской области в мае - июле 2014 года похитили шестерых жителей в то время оккупированного Лисичанска, угрожая оружием и насилием. Их насильно удерживали под вооруженной охраной, заставляли против воли копать окопы и траншеи, строить блиндажи, складывать защитные баррикады и тому подобное. Укрепления возводились в направлении города Северодонецка вплотную к Пролетарскому мосту через реку Северский Донец.

Им инкриминируют незаконное лишение свободы или похищение человека; создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами; ведение агрессивной войны; нарушение законов и обычаев войны.

Сейчас все участники преступной группировки объявлены в общегосударственный розыск.


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