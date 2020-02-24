Гончарук отстранит руководителя Черниговского управления лесного хозяйства

Отстранение руководителя Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александра Зинченко объясняют значительными нарушениями в государственных лесхозах региона

Алексей Гончарук. Фото из facebook

Отстранение руководителя Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александра Зинченко объясняют значительными нарушениями в государственных лесхозах региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу премьер-министра Алексея Гончарука в facebook.

На прошлой неделе премьер побывал с рабочей поездкой в Черниговской области, чтобы проинспектировать состояние лесного хозяйства в регионе.

"Вывод: руководителя Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александра Зинченко необходимо отстранить за значительные нарушения в государственных лесхозах региона. До этого он возглавлял Харьковское облуправление, где сейчас мы тоже обнаруживаем большие нарушения. Только за 2019-й год выявлено незаконных рубок на более 350 млн гривен", - говорится в сообщении.

Но несмотря на это, в июне 2019-го предыдущее руководство Гослесагентства, незадолго до приезда президента Владимира Зеленского в Харьков, решило перевести Александра Зинченко в Чернигов.

"Эти схемы больше не пройдут. Также дал поручение руководителям ОГА принять действенные меры по внедрению электронного учета древесины всеми лесопользователями, а руководству Гослесагентства — сформировать карту мест легальной переработки древесины с возможностью предоставления общественностью сообщений о незаконных лесопилках", - отмечает Гончарук.

Правительство уже ввело ряд мер по контролю и легализации деятельности в лесном хозяйстве. Работа всех лесопользователей теперь открыта и прозрачна. Они будут работать исключительно в системе Электронного учета древесины. Так, проверить легальность древесины по номеру бирки, номером автомобиля и товарно-транспортной накладной можно через сервис open.ukrforest.com.

Гослесагентство внедрило пилотный проект "Лес в смартфоне" с онлайн-картой лесов, которая доступна для всех украинцев.

С начала февраля Правительство ввело пилотный проект по продаже всей древесины на электронных аукционах. Однако, нет активности по коммунальным лесхозах относительно выставления древесины на е-площадке Прозорро. Продажи и других электронных площадках. Предприятия Чернигивоблагролеса не выставили ни одного кубометра древесины.