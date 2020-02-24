МИД Украины вызвал "на ковер" посла Сербии из-за "российского Крыма"

Посла Сербии просили больше не допускать таких ошибок и не способствовать легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации АРК

Посла Сербии просили больше не допускать таких ошибок и не способствовать легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации АРК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МИД в Facebook.

В понедельник, 24 февраля, в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Сербии в Украине Ацу Йованович.

Как сообщается, посол был вызван по факту размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики т.н. "Республики Крым".

"Внимание посла Сербии было привлечено к недопустимости попыток легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации Автономной Республики Крым, а также передано требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Йованович признал указанный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета Украины со стороны Сербии.