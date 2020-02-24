Пристайко обратился в Совет ООН из-за Донбасса и Крыма
Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Regionews.
Пристайко отметил необходимость инкорпорирования правозащитного компонента во все аспекты деятельности ООН, без чего невозможно достичь прогресса на направлениях обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития.
Кроме того, в ведомстве отметили, что, прибыв на заседание Совета из Нью-Йорка, где Генеральная Ассамблея ООН рассматривала ситуацию на оккупированных территориях Украины, Пристайко отметил важность более тесного взаимодействия между двумя международными столицами в сфере защиты прав человека и его основных свобод.
"Глава МИД привлек внимание делегаций к грубым нарушениям прав и основных свобод человека, которые совершает российская оккупационная власть на украинских территориях, закрыв к ним доступ для международных мониторинговых механизмов, и призвал Совет, правозащитные механизмы ООН и международное сообщество в целом укрепить усилия с целью прекращения этих нарушений и освобождение незаконно заключенных оккупационными властями украинский ", - говорится в сообщении.
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