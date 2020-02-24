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24 февраля 2020, 18:20 7

Пристайко обратился в Совет ООН из-за Донбасса и Крыма

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24 февраля 2020, 18:20 7
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал Совет ООН по правам человека уделять больше внимания правам граждан на оккупированных украинских территориях
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал Совет ООН по правам человека уделять больше внимания правам граждан на оккупированных украинских территориях

Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Regionews.

Пристайко отметил необходимость инкорпорирования правозащитного компонента во все аспекты деятельности ООН, без чего невозможно достичь прогресса на направлениях обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития.

Кроме того, в ведомстве отметили, что, прибыв на заседание Совета из Нью-Йорка, где Генеральная Ассамблея ООН рассматривала ситуацию на оккупированных территориях Украины, Пристайко отметил важность более тесного взаимодействия между двумя международными столицами в сфере защиты прав человека и его основных свобод.

"Глава МИД привлек внимание делегаций к грубым нарушениям прав и основных свобод человека, которые совершает российская оккупационная власть на украинских территориях, закрыв к ним доступ для международных мониторинговых механизмов, и призвал Совет, правозащитные механизмы ООН и международное сообщество в целом укрепить усилия с целью прекращения этих нарушений и освобождение незаконно заключенных оккупационными властями украинский ", - говорится в сообщении.


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