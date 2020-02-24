Львов собрал самый большой размер паевого взноса
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
Как сообщили в департаменте экономического развития, в течение прошлого года в бюджет развития города поступило 197 млн грн паевого взноса. Так, Львов занял первое место по этому показателю среди всех городов Украины.
"Этот налог мы будем получать в городской бюджет последний год. Поэтому мы должны каким-то налогом эту сумму заменить. Я считаю, что это мог бы быть налог на недвижимость и, соответственно, налог на доходы физических лиц и акцизный налог", — отметила директор департамента экономического развития Ирина Кулинич.
Паевой взнос на развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры населенного пункта является платой, которую заказчик должен перечислить за право реализовать свой проект строительства на территории населенного пункта. Новые объекты строительства критически увеличивают нагрузку на городские инженерные сети, в частности сети водоснабжения и водоотведения. Жители этих домов используют городскую дорожно-транспортную и социальную инфраструктуру.
Согласно Бюджетного кодекса Украины средства долевого участия поступают в бюджет развития местного бюджета. За счет этих средств в Львове осуществляется строительство дорог, замена инженерных сетей, приобретение подвижного состава общественного транспорта и обновление городской инфраструктуры.
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