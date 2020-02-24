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24 февраля 2020, 18:08 1

Львов собрал самый большой размер паевого взноса

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24 февраля 2020, 18:08 1
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По прошлогодним показателям Львов занял первое место среди всех городов Украины по уплате паевого взноса
По прошлогодним показателям Львов занял первое место среди всех городов Украины по уплате паевого взноса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Как сообщили в департаменте экономического развития, в течение прошлого года в бюджет развития города поступило 197 млн грн паевого взноса. Так, Львов занял первое место по этому показателю среди всех городов Украины.

"Этот налог мы будем получать в городской бюджет последний год. Поэтому мы должны каким-то налогом эту сумму заменить. Я считаю, что это мог бы быть налог на недвижимость и, соответственно, налог на доходы физических лиц и акцизный налог", — отметила директор департамента экономического развития Ирина Кулинич.

Паевой взнос на развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры населенного пункта является платой, которую заказчик должен перечислить за право реализовать свой проект строительства на территории населенного пункта. Новые объекты строительства критически увеличивают нагрузку на городские инженерные сети, в частности сети водоснабжения и водоотведения. Жители этих домов используют городскую дорожно-транспортную и социальную инфраструктуру.

Согласно Бюджетного кодекса Украины средства долевого участия поступают в бюджет развития местного бюджета. За счет этих средств в Львове осуществляется строительство дорог, замена инженерных сетей, приобретение подвижного состава общественного транспорта и обновление городской инфраструктуры.


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