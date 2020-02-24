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24 февраля 2020, 17:55 3

В Хмельницком поймали телефонных мошенников

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24 февраля 2020, 17:55 3
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В Хмельницком правоохранители задержали трех мошенников, которые выдавали себя за полицейских и вымогали у горожан деньги
Фото: Национальная полиция
В Хмельницком правоохранители задержали трех мошенников, которые выдавали себя за полицейских и вымогали у горожан деньги

Об этом сообщили в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Трое парней - 23, 25 и 27 лет - 21 февраля позвонили местной жительнице и сообщили, что ее дочь якобы совершила ДТП. Чтобы девушка избежала наказания, требовали от матери $1 тысячу и 10 тысяч грн. А 22 февраля по этой самой схеме мошенники выманили у другой женщины $420 и 10 тысяч грн. За это пообещали не возбуждать уголовное дело против ее сына, который, якобы, сбил машиной человека.

Полицейские Хмельницкой области задержали двух подозреваемых в городе и провели обыск. Изъяли 25 тысяч грн, мобильные телефоны, сим-карты. Сообщника мошенников поймали на железнодорожном вокзале города Гребенки (Полтавская область, - ред.), когда тот бежал из города.

Выяснилось, что мошенники успели обмануть жителей Львовской, Тернопольской, Полтавской, Сумской, Волынской и Киевской областей. В общем - десять эпизодов. Против мужчин возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Как сообщали RegioNews ранее, в последнее время все чаще "телефонные" мошенники звонят людям с просьбами о помощи, угрозами и рассказами о родственниках, которые якобы попали в ДТП или совершили преступление.


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