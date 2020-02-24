В Хмельницком поймали телефонных мошенников
Об этом сообщили в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Трое парней - 23, 25 и 27 лет - 21 февраля позвонили местной жительнице и сообщили, что ее дочь якобы совершила ДТП. Чтобы девушка избежала наказания, требовали от матери $1 тысячу и 10 тысяч грн. А 22 февраля по этой самой схеме мошенники выманили у другой женщины $420 и 10 тысяч грн. За это пообещали не возбуждать уголовное дело против ее сына, который, якобы, сбил машиной человека.
Полицейские Хмельницкой области задержали двух подозреваемых в городе и провели обыск. Изъяли 25 тысяч грн, мобильные телефоны, сим-карты. Сообщника мошенников поймали на железнодорожном вокзале города Гребенки (Полтавская область, - ред.), когда тот бежал из города.
Выяснилось, что мошенники успели обмануть жителей Львовской, Тернопольской, Полтавской, Сумской, Волынской и Киевской областей. В общем - десять эпизодов. Против мужчин возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
Как сообщали RegioNews ранее, в последнее время все чаще "телефонные" мошенники звонят людям с просьбами о помощи, угрозами и рассказами о родственниках, которые якобы попали в ДТП или совершили преступление.
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