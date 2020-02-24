Житомирская ОГА и Госгеонедра готовятся продать янтарные участки

В Житомирской области готовят 200 участков для добычи янтаря, спецразрешения на разработку которых будут продаваться на аукционах в системе Prozorro

В Житомирской области готовят 200 участков для добычи янтаря, спецразрешения на разработку которых будут продаваться на аукционах в системе Prozorro

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации, пишет RegioNews. "С помощью спутниковых технологий подготовлены 200 участков по 10 га каждый", - констатирует ОДА. Отмечается, что Государственная служба геологии и недр создали картосхему размещения янтарных участков по результатам обработки космических и аэрофотоснимков. "Зоны проведения работ и плотность выработок дают возможность достаточно высоко оценивать перспективы янтароносности таких участков", - отмечают в Житомирской ОГА.



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