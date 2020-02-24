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24 февраля 2020, 17:28 4

Во Львовской области солеварню предлагают сделать памятником

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24 февраля 2020, 17:28 4
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Сегодня, 24 февраля, Львовская областная государственная администрация направит в Фонд госимущества Украины предложение Дрогобычскую солеварню сохранить как памятник
Сегодня, 24 февраля, Львовская областная государственная администрация направит в Фонд госимущества Украины предложение Дрогобычскую солеварню сохранить как памятник

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

Как сообщают в департаменте архитектуры и развития градостроительства ЛОГА, Дрогобычский солеварный завод является памятником архитектуры местного значения.

Согласно закону, запрещается изменять назначение памятника, его частей и элементов без разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия.

Дрогобычский солеварный завод находится в пределах охранных зон двух памятников архитектуры национального значения - Церковь Святого Юра и Церкви Воздвижения Честного Креста. Церковь Святого Юра (нач. XVI в., 1678 г.) и колокольня церкви (1670 г.) на ул. Соленый Ставок внесены в Список объектов Мирового наследия ЮНЕСКО. Таким образом, в указанной охранной зоне запрещается реконструкция, строительство, земляные работы и благоустройство территорий, нарушающих принципы сохранения памятника и традиционного характера среды.

Солеварный завод (Жупа) на ул. Соленый Ставок, 27 в Дрогобыче внесено в список недавно выявленных памятников археологии.

Все памятники археологии, включая связанные с ними подвижные предметы, находящиеся только в государственной собственности.

В начале февраля этого года в правительство поступило обращение с просьбой об очередном пересмотре решения по приватизации или изменений в комплексе солеварни в Дрогобыче.

"В ответ на обращение Народных депутатов, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал поручение предоставить полное экспертное заключение для Фонда госимущества. За всеми экспертными заключениями и на мое твердое убеждение, солеварня в Дрогобыче должен стать интересным действующим предприятием-памятником", - отмечает заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Холод.


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