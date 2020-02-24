В Украине на 15% снизилась цена газа для населения и других потребителей

В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей составит 3,95 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, что на 15% меньше, чем в январе

Фото: Нафтогаз

В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей составит 3,95 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, что на 15% меньше, чем в январе

Об этом сообщает RegionNews, со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины". Также сообщается, что новая цена будет на 37% ниже, чем в феврале 2019 года, и, соответственно, эта стоимость является самой низкой оптовой ценой для населения с апреля 2016 года. В "Нафтогазе" отметили, что новая цена рассчитана в соответствии с постановлением правительства и отражает рыночные тенденции уменьшения стоимости энергоресурсов, которые в последнее время демонстрируют ключевые европейские энергетические биржи. Ожидается, что утвержденный правительством подход к расчету цены на газ для потребителей будет действовать до 30 апреля 2020 года. Также в "Нафтогазе" уточнили, что цена в этот период может колебаться как в сторону уменьшения, так и увеличения, в зависимости от рыночной ситуации, баланса спроса и предложения, а также погодных условий. Новости по теме: В "Нафтогазе" предлагают измерять потребление газа не в кубах, а в килокалориях Как известно, Украина взяла на себя обязательства по 1 мая 2020 года полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте. Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения по программе "Газовый запас", могут оплачивать поставки по февральской, сниженной цене. Неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.

.