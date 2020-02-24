В Тернопольской области обесточены 148 населенных пункта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольскую облгосадминистрацию.
По данным специализированных служб гражданской защиты Тернопольской области, без электроснабжения остались 148 населенных пунктов. Ведется работа над восстановлением электроснабжения и оперативным устранением последствий непогоды.
В результате осложнения погодных условий пострадало здание школы в селе Литвинов Подгаецкого района. Там частично сорвано шиферное покрытие. Также частично сорвана металлочерепица с покрытия павильона на территории детского сада "Журавлик" в г. Подгайцы. Кроме этого пострадала кровля частного жилого дома в с. Зеленый Гай Залещицкого района. Пострадавших среди людей нет.
Сегодня утром на автодороге государственного значения М-12 Стрий — Знамянка из-за сильных порывов ветра на проезжею часть упало дерево и повредило транспортные средства, которые двигались по этой автодороге. К счастью, никто не пострадал.
На Тернопольщине и в дальнейшем прогнозируется сильный ветер до 30 м/с, осадки в виде мокрого снега и дождя, что может привести к ухудшению дорожной обстановки.
Экипажи патрульной полиции осуществляют контроль за дорожной обстановкой на автодорогах области и контролируют работу подрядных организаций для надлежащего содержания автомобильных дорог.
Сейчас на дорогах государственного и международного значения осложнений в движении нет.
Напомним, на Прикарпатье усиление ветра наделали много беды. Повреждены крыши, автомобили, поломанные деревья, оборванные электропровода. А в центре Ивано-Франковска уничтожено мурал с надписью "Украина единая".
В Тисменицком районе перед на рейсовом автобусе "Мерседес Бенс", следовавшего по маршруту "чукалівка Ивано-Франковск" упало дерево. Одного из пассажиров госпитализировали.
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