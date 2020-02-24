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24 февраля 2020, 17:01 9

В Тернопольской области обесточены 148 населенных пункта

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24 февраля 2020, 17:01 9
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В Тернопольской области ликвидируют последствия непогоды. 148 населенных пунктов остались без электричества, в Подгаецком районе повреждено здание и крыша школы
Фото со страницы Патрульной полиции Тернопольской области в facebook
В Тернопольской области ликвидируют последствия непогоды. 148 населенных пунктов остались без электричества, в Подгаецком районе повреждено здание и крыша школы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольскую облгосадминистрацию.

По данным специализированных служб гражданской защиты Тернопольской области, без электроснабжения остались 148 населенных пунктов. Ведется работа над восстановлением электроснабжения и оперативным устранением последствий непогоды.

В результате осложнения погодных условий пострадало здание школы в селе Литвинов Подгаецкого района. Там частично сорвано шиферное покрытие. Также частично сорвана металлочерепица с покрытия павильона на территории детского сада "Журавлик" в г. Подгайцы. Кроме этого пострадала кровля частного жилого дома в с. Зеленый Гай Залещицкого района. Пострадавших среди людей нет.

Сегодня утром на автодороге государственного значения М-12 Стрий — Знамянка из-за сильных порывов ветра на проезжею часть упало дерево и повредило транспортные средства, которые двигались по этой автодороге. К счастью, никто не пострадал.

На Тернопольщине и в дальнейшем прогнозируется сильный ветер до 30 м/с, осадки в виде мокрого снега и дождя, что может привести к ухудшению дорожной обстановки.

Экипажи патрульной полиции осуществляют контроль за дорожной обстановкой на автодорогах области и контролируют работу подрядных организаций для надлежащего содержания автомобильных дорог.

Сейчас на дорогах государственного и международного значения осложнений в движении нет.

Напомним, на Прикарпатье усиление ветра наделали много беды. Повреждены крыши, автомобили, поломанные деревья, оборванные электропровода. А в центре Ивано-Франковска уничтожено мурал с надписью "Украина единая".

В Тисменицком районе перед на рейсовом автобусе "Мерседес Бенс", следовавшего по маршруту "чукалівка Ивано-Франковск" упало дерево. Одного из пассажиров госпитализировали.


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