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24 февраля 2020, 16:57 11

В Ровенской области бастуют родители учеников местной школы

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24 февраля 2020, 16:57 11
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Родители детей, которые учатся в Выровский СОШ Сарненского района, собрались на забастовку. Они не пустили в школу детей, зато пришли сами - требуют строительства новой школы
Родители детей, которые учатся в Выровский СОШ Сарненского района, собрались на забастовку. Они не пустили в школу детей, зато пришли сами - требуют строительства новой школы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на мать одного из учеников Яну Бодашко. Информацию о забастовке она разместила на своей странице в

Страйк у Вирівській ЗОШ.Батьки не пустили дітей до школи. Наше терпіння закінчилося.Ми вже не вірим обіцянкам влади.Наші вимоги будівництво школи.

Опубліковано Яною Бодашко Неділя, 23 лютого 2020 р.

"Забастовка в Выровский ЗОШ.Батькы не пустили детей в школу. Наше терпение закинчилося.Мы уже не верим обещаниям влади.Наши требования - строительство школы ", - написала женщина.

По словам начальника областного управления образования Григория Таргонского школа рассчитана на 200 детей. Впрочем, сейчас там учится 600 учеников. Обучение проходит в две смены. Поэтому там необходимо построить новое помещение. Проект на строительство учебного заведения изготовлен еще в 2012 году, но причина задержки строительства банальна - нет средств.
Об инциденте сообщили в РОДА и в Министерство образования и науки.


#Рівне #школа #страйк
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