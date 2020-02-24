В Ровенской области бастуют родители учеников местной школы
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на мать одного из учеников Яну Бодашко. Информацию о забастовке она разместила на своей странице в
Страйк у Вирівській ЗОШ.Батьки не пустили дітей до школи. Наше терпіння закінчилося.Ми вже не вірим обіцянкам влади.Наші вимоги будівництво школи.Опубліковано Яною Бодашко Неділя, 23 лютого 2020 р.
"Забастовка в Выровский ЗОШ.Батькы не пустили детей в школу. Наше терпение закинчилося.Мы уже не верим обещаниям влади.Наши требования - строительство школы ", - написала женщина.
По словам начальника областного управления образования Григория Таргонского школа рассчитана на 200 детей. Впрочем, сейчас там учится 600 учеников. Обучение проходит в две смены. Поэтому там необходимо построить новое помещение. Проект на строительство учебного заведения изготовлен еще в 2012 году, но причина задержки строительства банальна - нет средств.
Об инциденте сообщили в РОДА и в Министерство образования и науки.
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