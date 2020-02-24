В Ровенской области бастуют родители учеников местной школы

Родители детей, которые учатся в Выровский СОШ Сарненского района, собрались на забастовку. Они не пустили в школу детей, зато пришли сами - требуют строительства новой школы

Родители детей, которые учатся в Выровский СОШ Сарненского района, собрались на забастовку. Они не пустили в школу детей, зато пришли сами - требуют строительства новой школы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на мать одного из учеников Яну Бодашко. Информацию о забастовке она разместила на своей странице в Страйк у Вирівській ЗОШ.Батьки не пустили дітей до школи. Наше терпіння закінчилося.Ми вже не вірим обіцянкам влади.Наші вимоги будівництво школи. Опубліковано Яною Бодашко Неділя, 23 лютого 2020 р. "Забастовка в Выровский ЗОШ.Батькы не пустили детей в школу. Наше терпение закинчилося.Мы уже не верим обещаниям влади.Наши требования - строительство школы ", - написала женщина. По словам начальника областного управления образования Григория Таргонского школа рассчитана на 200 детей. Впрочем, сейчас там учится 600 учеников. Обучение проходит в две смены. Поэтому там необходимо построить новое помещение. Проект на строительство учебного заведения изготовлен еще в 2012 году, но причина задержки строительства банальна - нет средств.

Об инциденте сообщили в РОДА и в Министерство образования и науки.

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