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24 февраля 2020, 16:36 10

Объявлен в розыск глава штаба "самообороны Севастополя"

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24 февраля 2020, 16:36 10
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Прокуратура АРК совместно с Нацполицией в АРК и Севастополе сообщили о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования "самооборона Севастополя" по статье о "создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности"
Прокуратура АРК совместно с Нацполицией в АРК и Севастополе сообщили о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования "самооборона Севастополя" по статье о "создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности"

Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Прокуратуры АРК, передает RegioNews.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Мужчина объявлен в розыск.

"Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины в течение февраля-марта 2014 года был руководителем штаба "самообороны Севастополя". Подозреваемый осуществлял личный отбор кандидатов в состав незаконного вооруженного формирования и координировал действия бойцов. Был инициатором создания пеших патрулей и самовольно построенных блок-постов на территории Севастополя, на которых бойцы "самообороны Севастополя" осуществляли проверку документов местных жителей, проводили обыски автомобилей и осуществляли задержание граждан несогласных с оккупацией полуострова", – утверждают в прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что подозреваемый "принимал участие и отдавал приказы во время захвата 20 марта 2014 противолодочного корвета "Хмельницкий", принадлежащий Военно-морским силам Украины".

По данным прокуратуры, в настоящее время подозреваемый объявлен в розыск, принимаются меры для установления его местонахождения.


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