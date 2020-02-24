Объявлен в розыск глава штаба "самообороны Севастополя"
Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Прокуратуры АРК, передает RegioNews.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Мужчина объявлен в розыск.
"Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины в течение февраля-марта 2014 года был руководителем штаба "самообороны Севастополя". Подозреваемый осуществлял личный отбор кандидатов в состав незаконного вооруженного формирования и координировал действия бойцов. Был инициатором создания пеших патрулей и самовольно построенных блок-постов на территории Севастополя, на которых бойцы "самообороны Севастополя" осуществляли проверку документов местных жителей, проводили обыски автомобилей и осуществляли задержание граждан несогласных с оккупацией полуострова", – утверждают в прокуратуре.
В ведомстве также отметили, что подозреваемый "принимал участие и отдавал приказы во время захвата 20 марта 2014 противолодочного корвета "Хмельницкий", принадлежащий Военно-морским силам Украины".
По данным прокуратуры, в настоящее время подозреваемый объявлен в розыск, принимаются меры для установления его местонахождения.
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