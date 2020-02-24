В Тернополе установили причину массового отравления студентов

Результаты проверок свидетельствуют о грубых нарушениях требований санитарного законодательства. Следовательно, работу пищеблока Государственного учебного заведения "Тернопольский профессиональный колледж с усиленной военной и физической подготовкой" временно приостановлено

Результаты проверок свидетельствуют о грубых нарушениях требований санитарного законодательства. Следовательно, работу пищеблока Государственного учебного заведения "Тернопольский профессиональный колледж с усиленной военной и физической подготовкой" временно приостановлено

19 февраля в Тернопольской области отравились 17 студентов ГУЗ "Тернопольский профессиональный колледж с усиленной военной и физической подготовкой". К концу дня эта цифра выросла. В больницу они поступили с подозрением на пищевое отравление.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, все дети сейчас выписаны из инфекционного отделения Збаражской районной больницы.

По информации ГУ "Тернопольский лабораторный центр МЗ Украины" из 25 больных, которые были госпитализированы, у 5 выделен норовирус. В других выделялся стафилококк.

По данным лабораторных исследований пищевых продуктов, готовых блюд, смывов с оборудования, кухонной посуды, образцов питьевой воды, отобранных на пищеблоке колледжа, что проводились Тернопольской региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы 18 февраля, выделены патогенные возбудители. Из 20-ти смывов в 19-ти неудовлетворительные результаты - выделены бактерии группы кишечной палочки и стафилококк. Результаты свидетельствуют о грубых нарушениях требований санитарного законодательства: технологии и условий приготовления блюд, несоблюдение режима дезинфекции, личной гигиены персоналом столовой.

Обследование контактных лиц, персонала пищеблока проводят в ГУ "Тернопольский областной лабораторный центр МЗ Украины". Окончательных результатов всех исследований еще нет, эпидрасследование продолжается.

Распоряжением начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области – главного государственного инспектора Тернопольской области временно приостановлена работа пищеблока Государственного учебного заведения "Тернопольский профессиональный колледж с усиленной военной и физической подготовкой", питание учащихся организовано на базе Збаражской санаторной школы-интерната.

Руководителю Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой по результатам проверки вручено предписание, обязательное к исполнению.

Решение о возобновлении работы пищеблока колледжа будет принято при условии выполнения всех требований, изложенных в предписании: обновления кухонного оборудования, инвентаря, окончания ремонтных работ, получения результатов обследования персонала столовой и контрольных лабораторных исследований после генеральной уборки.