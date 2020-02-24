15:51  24 февраля
Украина провела учения в Азовском море: ФСБ РФ только наблюдала
15:23  24 февраля
МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Италию и Иран
12:05  24 февраля
Суд признал законным восстановление Насирова в кресле главы ГФС
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2020, 16:24 19

В Тернополе установили причину массового отравления студентов

Читайте також
українською мовою
24 февраля 2020, 16:24 19
Читайте також українською мовою
Результаты проверок свидетельствуют о грубых нарушениях требований санитарного законодательства. Следовательно, работу пищеблока Государственного учебного заведения "Тернопольский профессиональный колледж с усиленной военной и физической подготовкой" временно приостановлено
Результаты проверок свидетельствуют о грубых нарушениях требований санитарного законодательства. Следовательно, работу пищеблока Государственного учебного заведения "Тернопольский профессиональный колледж с усиленной военной и физической подготовкой" временно приостановлено

19 февраля в Тернопольской области отравились 17 студентов ГУЗ "Тернопольский профессиональный колледж с усиленной военной и физической подготовкой". К концу дня эта цифра выросла. В больницу они поступили с подозрением на пищевое отравление.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, все дети сейчас выписаны из инфекционного отделения Збаражской районной больницы.

По информации ГУ "Тернопольский лабораторный центр МЗ Украины" из 25 больных, которые были госпитализированы, у 5 выделен норовирус. В других выделялся стафилококк.

По данным лабораторных исследований пищевых продуктов, готовых блюд, смывов с оборудования, кухонной посуды, образцов питьевой воды, отобранных на пищеблоке колледжа, что проводились Тернопольской региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы 18 февраля, выделены патогенные возбудители. Из 20-ти смывов в 19-ти неудовлетворительные результаты - выделены бактерии группы кишечной палочки и стафилококк. Результаты свидетельствуют о грубых нарушениях требований санитарного законодательства: технологии и условий приготовления блюд, несоблюдение режима дезинфекции, личной гигиены персоналом столовой.

Обследование контактных лиц, персонала пищеблока проводят в ГУ "Тернопольский областной лабораторный центр МЗ Украины". Окончательных результатов всех исследований еще нет, эпидрасследование продолжается.

Распоряжением начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области – главного государственного инспектора Тернопольской области временно приостановлена работа пищеблока Государственного учебного заведения "Тернопольский профессиональный колледж с усиленной военной и физической подготовкой", питание учащихся организовано на базе Збаражской санаторной школы-интерната.

Руководителю Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой по результатам проверки вручено предписание, обязательное к исполнению.

Решение о возобновлении работы пищеблока колледжа будет принято при условии выполнения всех требований, изложенных в предписании: обновления кухонного оборудования, инвентаря, окончания ремонтных работ, получения результатов обследования персонала столовой и контрольных лабораторных исследований после генеральной уборки.


отравление отруєння тернопіль
На Тернопольщине 77% медучреждений готовы к следующему этапу медреформы
21 февраля 2020, 17:26
В Тернопольской области отравились 17 студентов
19 февраля 2020, 09:16
Во Львове пять человек отравились угарным газом
13 февраля 2020, 09:10
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Всеволод Полищук
Все блоги »
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Последним шансом Сопеля был коронавирус
23 февраля 2020, 10:45
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »