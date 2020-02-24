В Луцке заработал сити-бот Назар

В Луцке презентовали сити-бота Назара, который будет сообщать об отключении света или воды. Луцк стал четвертым городом в Украине после Тернополя, Мариуполя и Дрогобыча, где действует этот сервис

В Луцке презентовали сити-бота Назара, который будет сообщать об отключении света или воды. Луцк стал четвертым городом в Украине после Тернополя, Мариуполя и Дрогобыча, где действует этот сервис

Об этом сообщают в Луцксовета, пишет RegioNews. Директор департамента "Центр предоставления административных услуг в городе Луцке" Лариса Карпьяк рассказала, что с помощью этой системы лучане смогут быть проинформированы о том, какие аварийные работы проводят на сетях, а также об отсутствии электро-, водо- и теплоснабжения в домах. Все электронные обращения будут поступать на обработку группы оперативного реагирования "15-80". Сервис действует одновременно на мессенджерах "viber" и "telegram", поэтому любой может подключиться к Назару и задать вопросы представителям коммунальных служб, чтобы узнать о сроках ликвидации той или иной аварии.

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