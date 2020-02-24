15:51  24 февраля
Украина провела учения в Азовском море: ФСБ РФ только наблюдала
15:23  24 февраля
МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Италию и Иран
12:05  24 февраля
Суд признал законным восстановление Насирова в кресле главы ГФС
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2020, 16:22 11

В Луцке заработал сити-бот Назар

Читайте також
українською мовою
24 февраля 2020, 16:22 11
Читайте також українською мовою
В Луцке презентовали сити-бота Назара, который будет сообщать об отключении света или воды. Луцк стал четвертым городом в Украине после Тернополя, Мариуполя и Дрогобыча, где действует этот сервис
В Луцке презентовали сити-бота Назара, который будет сообщать об отключении света или воды. Луцк стал четвертым городом в Украине после Тернополя, Мариуполя и Дрогобыча, где действует этот сервис

Об этом сообщают в Луцксовета, пишет RegioNews.

Директор департамента "Центр предоставления административных услуг в городе Луцке" Лариса Карпьяк рассказала, что с помощью этой системы лучане смогут быть проинформированы о том, какие аварийные работы проводят на сетях, а также об отсутствии электро-, водо- и теплоснабжения в домах.

Все электронные обращения будут поступать на обработку группы оперативного реагирования "15-80".

Сервис действует одновременно на мессенджерах "viber" и "telegram", поэтому любой может подключиться к Назару и задать вопросы представителям коммунальных служб, чтобы узнать о сроках ликвидации той или иной аварии.


#Луцьк #сіті-бот
Власти Луцка хотят отремонтировать центр города за счет простых горожан
14 февраля 2020, 10:50
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Всеволод Полищук
Все блоги »
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Последним шансом Сопеля был коронавирус
23 февраля 2020, 10:45
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »