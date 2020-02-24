ЕС не будет закрывать границу из-за коронавируса в Италии

Европейская комиссия пока не рассматривает вопрос о закрытии границ в Шенгенской зоне блока на фоне вспышки коронавируса в Италии.

Европейская комиссия пока не рассматривает вопрос о закрытии границ в Шенгенской зоне блока на фоне вспышки коронавируса в Италии.

Как сообщает RegioNews, по словам комиссара Европейского союза по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стеллы Кириакидес, Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала вводить ограничения на поездки по Европе, пишет DW. Солидарна с позицией ЕС и Франция, которая граничит с Италией. Там также не видят необходимости закрывать свои границы из-за распространения вируса в соседней стране. Напомним, ранее сообщалось, что в Департаменте гражданской защиты Италии сообщили о более 200 случаях заболевания коронавирусом в стране. По состоянию на 15:30 24 февраля в Италии от коронавируса умерли 6 человек. Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от посещения северных регионов Италии. В частности, в МИД не рекомендуют посещать провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

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