ЕС не будет закрывать границу из-за коронавируса в Италии
Как сообщает RegioNews, по словам комиссара Европейского союза по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стеллы Кириакидес, Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала вводить ограничения на поездки по Европе, пишет DW.
Солидарна с позицией ЕС и Франция, которая граничит с Италией. Там также не видят необходимости закрывать свои границы из-за распространения вируса в соседней стране.
Напомним, ранее сообщалось, что в Департаменте гражданской защиты Италии сообщили о более 200 случаях заболевания коронавирусом в стране. По состоянию на 15:30 24 февраля в Италии от коронавируса умерли 6 человек.
Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от посещения северных регионов Италии. В частности, в МИД не рекомендуют посещать провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.
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