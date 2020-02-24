В Николаеве объявлен "красный" уровень опасности из-за сильного ветра

В Николаеве сообщили о "красном" уровне опасности

В Николаеве сообщили о "красном" уровне опасности

Об этом сообщили в Николаевском городском совете, передает RegioNews.

В Николаеве в ближайшее время скорость ветра возрастет

"По информации гидрометеоцентра, в течение 1-2 часов скорость порывов ветра возрастет. Ожидается очень сильный ветер 35-38 м/сек. Уровень опасности III, красный. Просим николаевцев без надобности не выходить на улицу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в Николаеве рухнул мост, обрушились крыши и деревья