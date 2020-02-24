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24 февраля 2020, 16:12 7

Среди больных коронавирусом в Италии нет украинцев

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24 февраля 2020, 16:12 7
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В Италии, где из-за китайского коронавируса умерли уже пять человек, на консульском учете состоит более 11,3 тыс. украинцев, при этом зараженных новым вирусом COVID-19 среди них нет
В Италии, где из-за китайского коронавируса умерли уже пять человек, на консульском учете состоит более 11,3 тыс. украинцев, при этом зараженных новым вирусом COVID-19 среди них нет

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, пишет RegioNews.

"Информации о заражении коронавируса граждан Украины в Италии не поступало. На консульском учете в Италии находится 11 тысяч 337 граждан Украины, среди них на учете консульства в Милане - 6034", - отметили в ведомстве.

В то же время МИД не дало ответ относительно планов эвакуации Украинская из Италии и не сообщило, планируются ли особые правила пересечения границы наземным и авиатранспортом, или проверки тех граждан, которые прибывают из Италии.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что итальянские медицинские службы находятся в состоянии повышенной готовности и принимают все необходимые меры для преодоления и недопущения дальнейшего распространения инфекции.

Отмечается, что на севере Италии в начале марта закрыты все учебные заведения, музеи, исторические памятники и театры.

В Италии осуществляется круглосуточный мониторинг ситуации вокруг распространения коронавируса в стране

Напомним, украинские пограничники усилили наблюдение за пассажирами, прибывающими в Украину из Италии. По последним данным, в Италии зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом, 4 человека умерли.


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