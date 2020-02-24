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24 февраля 2020, 16:35 12

Винницкий облсовет требует от Зеленского отменить абонплату за газ

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24 февраля 2020, 16:35 12
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Депутаты Винницкого областного совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием отменить абонплату за транспортировку природного газа
Фото: facebook
Депутаты Винницкого областного совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием отменить абонплату за транспортировку природного газа

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на местное издание Na Париже.

Вопрос об обращении к президенту Украины, главе правительства и председателю ВР был на заседании Винницкого облсовета внеплановым. Но депутаты единодушно поддержали его.

Аргументировали свою позицию тем, что большинство жителей частных домов в Винницкой области провели газопровод до своих домов самостоятельно, заплатили за его установку и обслуживание и уже потом передали на баланс соответствующих инстанций.

"Решение НКРЕКП по установлению абонентской платы за транспортировку газа приведет к негативным социальным последствиям для украинского народа. Считаем, что такие начисления несправедливы, ведь украинцы сами проводили трубопроводы с голубым топливом в свои дома. Учитывая то, что за каждый день просрочки платежа потребитель, кроме оплаты услуги распределения, должен заплатить еще и компенсацию, равную размеру самой платы, требуем отменить это решение”, - говорится в обращении депутатов.

Как сообщалось ранее, НАК Нафтогаз Украины опубликовала новые ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей. По сравнению с ценами на февраль 2020 года, цены в марте снизятся на 12-15% в зависимости от условий поставки.


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