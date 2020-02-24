15:51  24 февраля
Украина провела учения в Азовском море: ФСБ РФ только наблюдала
15:23  24 февраля
МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Италию и Иран
12:05  24 февраля
Суд признал законным восстановление Насирова в кресле главы ГФС
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2020, 16:08 7

Минюст обжалует решение суда по делу об увольнении Насирова

Читайте також
українською мовою
24 февраля 2020, 16:08 7
Читайте також українською мовою
Министерство юстиции Украины обжалует решение суда по делу об увольнении Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська
Министерство юстиции Украины обжалует решение суда по делу об увольнении Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська

По его словам, увольнение Насирова было признано незаконным, но принудительного восстановления в должности нет, пишет Regionews.

"Сейчас ожидаем полного текста постановления Шестого апелляционного административного суда с тем, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Кассационную жалобу точно подадим", - отметил Малюська.

Сегодня стало известно, что апелляционный суд признал противоправным решение Кабмина об увольнении Насирова.

Позже в самом суде уточнили, что никакой речи о его восстановлении на должности не идет.

Напомним, в декабре 2018 года суд восстановил Романа Насирова в должности главы ГФС. Увольнение произошло через более чем полтора года после задержания в рамках расследования газового дела. В марте 2017 года он вышел под залог в размере 100 млн гривен.

Ему инкриминировали действия, которые нанесли ущерб государству на 2 млрд гривен. В частности, сотрудничество с беглым нардепом Александром Онищенко, которому он выдавал отсрочки на рентную плату за добычу полезных ископаемых.

14 февраля 2020 года Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины полковника налоговой милиции Сергея Солодченко.


Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Всеволод Полищук
Все блоги »
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Последним шансом Сопеля был коронавирус
23 февраля 2020, 10:45
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »