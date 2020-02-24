Минюст обжалует решение суда по делу об увольнении Насирова

Министерство юстиции Украины обжалует решение суда по делу об увольнении Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська

Министерство юстиции Украины обжалует решение суда по делу об увольнении Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська

По его словам, увольнение Насирова было признано незаконным, но принудительного восстановления в должности нет, пишет Regionews. "Сейчас ожидаем полного текста постановления Шестого апелляционного административного суда с тем, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Кассационную жалобу точно подадим", - отметил Малюська. Сегодня стало известно, что апелляционный суд признал противоправным решение Кабмина об увольнении Насирова. Позже в самом суде уточнили, что никакой речи о его восстановлении на должности не идет. Напомним, в декабре 2018 года суд восстановил Романа Насирова в должности главы ГФС. Увольнение произошло через более чем полтора года после задержания в рамках расследования газового дела. В марте 2017 года он вышел под залог в размере 100 млн гривен. Ему инкриминировали действия, которые нанесли ущерб государству на 2 млрд гривен. В частности, сотрудничество с беглым нардепом Александром Онищенко, которому он выдавал отсрочки на рентную плату за добычу полезных ископаемых. 14 февраля 2020 года Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины полковника налоговой милиции Сергея Солодченко.

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