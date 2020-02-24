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24 февраля 2020, 15:54 5

Карантин для Скалецкой оформили как командировку

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24 февраля 2020, 15:54 5
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Пребывание Министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой в карантинной зоне в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Уханя гражданами оформлено как командировка без выплаты дополнительных сумм
Пребывание Министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой в карантинной зоне в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Уханя гражданами оформлено как командировка без выплаты дополнительных сумм

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK с карантинной зоны в Новых Санжарах сообщила сама Скалецкая, пишет RegioNews.

Ведущие поинтересовались, как в Министерстве здравоохранения Украины оформлена отсутствие руководительницы ведомства непосредственно на рабочем месте. Звездная Скалецкая объяснила, что она находится в командировке.

"После длительных консультаций с Министерством юстиции и Секретариатом Кабинета министров было принято решение, что это командировки, но без необходимости выплаты дополнительных сумм, поскольку потребности в них нет. Здесь есть, где проживать, и есть, что кушать", - отметила Зоряна Скалецкая .

Напомним, что 20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары” на Полтавщине. С ними отбывает карантин и глава МОЗ Украины Зоряна Скалецкая.

А в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.


#коронавірус #зоряна скалецька
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