Тернополь приобретет 20 новых автобусов для городских перевозок

КП "Тернопольелектротранс" заключил соглашение с ПриватБанком на приобретение в лизинг 20-ти новых автобусов белорусского производства "МАЗ 206"

Фото со страницы Сергея Надала в facebook

КП "Тернопольелектротранс" заключил соглашение с ПриватБанком на приобретение в лизинг 20-ти новых автобусов белорусского производства "МАЗ 206"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

Как рассказывает городской глава Сергей Надал, уже вскоре тернопольский коммунальный автопарк пополнится абсолютно новым транспортом. Приобретение этих автобусов является очередным шагом к созданию единой транспортной компании в Тернополе.

В настоящее время сеть общественного транспорта Тернополя обслуживает 24 коммунальных низкопольных автобуса – 21 "МАN" и три - Лазы.

Напомним, что в Ивано-Франковске коммунальное предприятие "Электроавтотранс" объявило тендер на приобретение десяти крупногабаритных низкопольных автобусов. Тендерные пророзиції принимаются с 18 февраля до 20 марта 10 часов. В документации указана стоимость закупки 48 млн гривен. Аукцион запланирован на 27 апреля.