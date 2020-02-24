Тернополь приобретет 20 новых автобусов для городских перевозок
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.
Как рассказывает городской глава Сергей Надал, уже вскоре тернопольский коммунальный автопарк пополнится абсолютно новым транспортом. Приобретение этих автобусов является очередным шагом к созданию единой транспортной компании в Тернополе.
В настоящее время сеть общественного транспорта Тернополя обслуживает 24 коммунальных низкопольных автобуса – 21 "МАN" и три - Лазы.
Напомним, что в Ивано-Франковске коммунальное предприятие "Электроавтотранс" объявило тендер на приобретение десяти крупногабаритных низкопольных автобусов. Тендерные пророзиції принимаются с 18 февраля до 20 марта 10 часов. В документации указана стоимость закупки 48 млн гривен. Аукцион запланирован на 27 апреля.
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