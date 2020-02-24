Украина провела учения в Азовском море: ФСБ РФ только наблюдала

Корабельно-катерная группа ВМС ВС Украины и морская охрана Госпогранслужбы Украины провели 24 февраля совместные учения в акватории Азовского моря

Корабельно-катерная группа ВМС ВС Украины и морская охрана Госпогранслужбы Украины провели 24 февраля совместные учения в акватории Азовского моря

Как сообщили RegioNews в штабе Операции объединенных сил, малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" совместно с кораблем специального обеспечения "Оникс" Морской охраны Государственной пограничной службы Украины из состава Объединенных сил отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы.

Как отмечается, несмотря на шторм экипажи выполнили задачу на "отлично", поразив из пушек ЗТМ-1 калибра 30 мм все цели. Расстояние до мишеней составляла около 1 км, и несмотря на немалые волны цели были поражены.

"Не обошелся выход в море и без присутствия судов страны-агрессора. Катера ФСБ РФ к украинским бронекатерам не приближались, однако вышли на связь, запросив наши координаты и предупредив об "особом статусе прохождения Керченского пролива", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что катерная группа ВМС с кораблем ГПСУ продолжили выполнять задачи учений и вскоре отработали кроме дневных, еще и ночные стрельбы. Цели были поражены и ночью, а катера вернулись в порт базирования.