Шторм в Одессе: деревья падают на машины и дома, не ходят трамваи

Из-за сильного ветра в Одессе уже упали десятки деревьев, много поврежденных машин и не работают некоторые трамвайные маршруты

Фото: Думская

Из-за сильного ветра в Одессе уже упали десятки деревьев, много поврежденных машин и не работают некоторые трамвайные маршруты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

По последней инфрмации с моря на город надвигается пыльная буря. Ветер тем временем усиливается. Он дует с северо-запада, скорость 16 м/с, порывы — до 24 м/с. Это восемь-девять баллов по шкале Бофорта.

В Одессе из-за сильного ветра упало дерево. Как сообщили "Думской" очевидцы, огромный ствол привалил женщину.

В КП "Одесгорэлектротранс" сообщают, что сразу два дерева упали на рельсы трамвайных маршрутов №3 и 28.

Ветер на одной из улиц оторвал фрагмент балкона, а на Маразлиевской отвалившийся от дома кусок лепнины упал на автомобиль "Хюндай Соната". Водитель был в салоне, но, к счастью, не пострадал. Повреждено лобовое стекло.

Ветер также разбрасывает по улицам мусорные баки. С крыши закрытой после пожара гостиницы "Токио Стар" сорвало лист шифера. Упали деревья во дворах на многих улицах города.

Сообщается о десятках поврежденных автомобилей и оборванных проводах в разных районах города. На Марсельской ветер снес остановку, на Куяльнике сорвал крышу с заводского здания.

Сообщается о шторме на Объездной дороге в Одессе.

Большое дерево упало на крышу лицея №53, что на Генерала Петрова. Удар был такой силы, что прогнулся потолок верхнего этажа. Пострадавших нет. Родителей просят забрать детей.