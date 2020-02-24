На КПВВ "Марьинка" умер мужчина

80-летний мужчина скончался утром 24 февраля на КПВВ "Марьинка"

Фото: Государственная пограничная служба Украины

80-летний мужчина скончался утром 24 февраля на КПВВ "Марьинка"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой БФ "Право на защиту".

Мужчина вместе с женой ехал из Макеевки, что на неподконтрольной правительству Украины территории, в Днепр. Еще в машине пенсионеру стало плохо. На паспортном контроле он потерял сознание. Врачи сразу начали оказывать ему первую помощь, они 25 минут осуществляли сердечно-легочную реанимацию. Но спасти мужчину не удалось. В 10:42 медицинские работники вынуждены были констатировать смерть пенсионера.