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24 февраля 2020, 15:26 9

На КПВВ "Марьинка" умер мужчина

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24 февраля 2020, 15:26 9
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80-летний мужчина скончался утром 24 февраля на КПВВ "Марьинка"
Фото: Государственная пограничная служба Украины
80-летний мужчина скончался утром 24 февраля на КПВВ "Марьинка"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой БФ "Право на защиту".

Мужчина вместе с женой ехал из Макеевки, что на неподконтрольной правительству Украины территории, в Днепр. Еще в машине пенсионеру стало плохо. На паспортном контроле он потерял сознание. Врачи сразу начали оказывать ему первую помощь, они 25 минут осуществляли сердечно-легочную реанимацию. Но спасти мужчину не удалось. В 10:42 медицинские работники вынуждены были констатировать смерть пенсионера.


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