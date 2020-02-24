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24 февраля 2020, 15:23 11

Во Львове "Муниципальная стража" использовала перцовый баллончик против беззащитного человека

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24 февраля 2020, 15:23 11
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Вчера, 23 февраля, в центре Львова произошла стычка между работниками "Муниципальной стражи" города и неизвестным гражданином
Вчера, 23 февраля, в центре Львова произошла стычка между работниками "Муниципальной стражи" города и неизвестным гражданином

Как сообщает RegioNews со ссылкой на 032, пока один из "муниципалов" явно превышал свои полномочия, применив физическую силу и использовав газовый баллончик, двое его коллег просто наблюдали со стороны.

Видео 23 февраля выложили в Faсebook-группе "Общественный Надзор". На видео зафиксировано, как работники "Муниципальной стражи" издеваются из неизвестного гражданина возле костела Бернардинцев: один из них ударил мужчину, а затем достал перцовый баллончик и прыснул им в лицо неизвестному. Двое его коллег наблюдали за этим со стороны.

Полиция во Львове Говорят, пьяный просто спал на лавочке У нас все P. S. реакция патрульной полиции...

Опубликовано Общественный Надзор Воскресенье, 23 февраля 2020 г.

В оригинальном сообщении отметили, что это полицейские, однако пресс-секретарь Патрульной полиции Львова официально опровергла эту информацию в комментарии 032.ua, а в Львовском городском совете подтвердили, что это действительно представители "Муниципальной стражи".

В Львовском городском совете попытались объяснить этот инцидент. Там отметили, что неизвестный гражданин на видео систематически нарушает общественный порядок, пристает к людям и кричит. В этом же случае гражданин задевал туристов, которые позвали на помощь "муниципалов".

"Когда его выводили из центральной части города, он начал нападать на наш патруль охраны общественного порядка. Поэтому на месте появился начальник отдела, который и попал с ним в схватку", – рассказал директор ЛКП "Муниципальная стража" Павел Пец.

Однако всего этого на видео нет, а применение подобных мер в отношении любого лица, что бы она не делала, противозаконно – это нанесение телесных повреждений и, в случае с представителями "Муниципальной стражи", можно квалифицировать как превышение своих служебных обязанностей.


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