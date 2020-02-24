Комитет избирателей предлагает пересмотреть Избирательный кодекс в части местных выборов

Ряд положений Избирательного кодекса в части местных выборов противоречивы и такими, что не способствуют реализации избирательных прав граждан

На фото: Алексей Кошель

Ряд положений Избирательного кодекса в части местных выборов противоречивы и такими, что не способствуют реализации избирательных прав граждан

Об этом заявил председатель КИУ Алексей Кошель во время конференции КИУ: "Местные выборы 2020: законодательные новеллы и региональное измерение", передает RegioNews.

В частности, речь идет о денежногом залоге на местных выборах. По мнению КИУ, новые правила могут стать искусственным барьером для выдвижения граждан на местных выборах.

Размер залога на выборах в крупных городах (более 90 тысяч жителей) и облсоветах возрастет в десятки раз. Они выглядят чрезмерными и должны быть уменьшены. К примеру, если в 2015 году кандидат на должность мэра Одессы должен был оплатить только 34 тысячи грн. залога, то в 2020 году - 1,3 млн грн., Львова - 28 тысяч грн. и 1 млн грн.



Также проблемы могут возникнуть из-за новой формы избирательного бюллетеня. Предложенная форма бюллетеня чрезмерно акцентирует внимание избирателя на перечне политических партий и недостаточно внимания уделяет конкретным кандидатам из списка (соответствующее поле для голосования находится снизу бюллетеня и часть избирателей могут его не заметить).

Следствие - значительная часть избирателей могут проголосовать только за партию и не придать значение голосованию за кандидата, что нивелирует суть открытых списков как таковых, поскольку последние как раз предусматривают, что избиратель может поддержать не только партию, но и того или иного кандидата с ее списка.

При этом существует риск, что цифры в бюллетене будут некорректно трактоваться. Например, цифры 1 или 7 могут быть непонятными для членов избирательной комиссии из-за особенностей почерка граждан. Также есть риск технических манипуляций с волеизъявлением граждан, когда недобросовестные члены комиссий попытаются исправить ту или иную цифру (например, с цифры 3 сделать 8 или с 1 - цифры 11,12,13 путем дописки нужного номера).

Актуальным является и ограничение расходов кандидатов и партий на политическую рекламу во время избирательных кампаний. Верховная Рада не сделала шагов в направлении детенизации партийных расходов, а потому этот вопрос требует изучению при внесении изменений в Избирательный кодекс.