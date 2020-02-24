Комитет избирателей предлагает пересмотреть Избирательный кодекс в части местных выборов
Об этом заявил председатель КИУ Алексей Кошель во время конференции КИУ: "Местные выборы 2020: законодательные новеллы и региональное измерение", передает RegioNews.
В частности, речь идет о денежногом залоге на местных выборах. По мнению КИУ, новые правила могут стать искусственным барьером для выдвижения граждан на местных выборах.
Размер залога на выборах в крупных городах (более 90 тысяч жителей) и облсоветах возрастет в десятки раз. Они выглядят чрезмерными и должны быть уменьшены. К примеру, если в 2015 году кандидат на должность мэра Одессы должен был оплатить только 34 тысячи грн. залога, то в 2020 году - 1,3 млн грн., Львова - 28 тысяч грн. и 1 млн грн.
Также проблемы могут возникнуть из-за новой формы избирательного бюллетеня. Предложенная форма бюллетеня чрезмерно акцентирует внимание избирателя на перечне политических партий и недостаточно внимания уделяет конкретным кандидатам из списка (соответствующее поле для голосования находится снизу бюллетеня и часть избирателей могут его не заметить).
Следствие - значительная часть избирателей могут проголосовать только за партию и не придать значение голосованию за кандидата, что нивелирует суть открытых списков как таковых, поскольку последние как раз предусматривают, что избиратель может поддержать не только партию, но и того или иного кандидата с ее списка.
При этом существует риск, что цифры в бюллетене будут некорректно трактоваться. Например, цифры 1 или 7 могут быть непонятными для членов избирательной комиссии из-за особенностей почерка граждан. Также есть риск технических манипуляций с волеизъявлением граждан, когда недобросовестные члены комиссий попытаются исправить ту или иную цифру (например, с цифры 3 сделать 8 или с 1 - цифры 11,12,13 путем дописки нужного номера).
Актуальным является и ограничение расходов кандидатов и партий на политическую рекламу во время избирательных кампаний. Верховная Рада не сделала шагов в направлении детенизации партийных расходов, а потому этот вопрос требует изучению при внесении изменений в Избирательный кодекс.
- 18:08 24 февраля Львов собрал самый большой размер паевого взноса
- 18:03 24 февраля Киевское метро оснастят дефибрилляторами
- 18:01 24 февраля В Николаеве сорвавшийся с якоря танкер "Black fuel" сел на мель возле берега
- 17:58 24 февраля Молдова запретила ввоз мяса птицы и яиц из Украины
- 17:55 24 февраля В Хмельницком поймали телефонных мошенников
- 17:54 24 февраля В Харьковской области нашли газеты с "черным пиаром" против кандидата в нардепы Светличной
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов