МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Италию и Иран

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженных новым типом коронавируса провинций итальянских регионов в связи с обострением эпидемической ситуации

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Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженных новым типом коронавируса провинций итальянских регионов в связи с обострением эпидемической ситуации

Как сообщили RegioNews в пресс-службе МИД, речь идет о таких регионах: Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

"Соотечественникам, которые продолжают находиться в этих регионах, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом провинций, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе friend.mfa.gov.ua", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что органами власти Италии полностью карантинные меры введены в десяти муниципалитетах региона Ломбардия провинции Лоди - Касалпустерленго, Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Фомбио, Малео, Сомалия, Бертонико, Терранова-де-Пасерини, Кастельгерсундо и Сан-Фиорано, а также - муниципалитете Во 'Еуганео в провинции Падуя, регионе Венето.

В свою очередь, учитывая призывы органов власти Ирана отменить или отложить необязательные поездки в города Тегеран, Кум, Арак и Гилан, закрытие школ, университетов, спортивных и культурных учреждений в разных уголках страны, гражданам Украины, которые сейчас находятся в Иране, рекомендуется следовать указаниям иранских властей, проявлять максимальную бдительность и принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, в частности, что касается ограничений по перемещению внутри страны, а также избегать скоплений людей и мест массовых собраний.

"Граждан Украины, которые уже находятся на территории Ирана, просим сообщить о своем местонахождении и контактные данные в Посольство Украины в Тегеране e-mail: emb_ir@mfa.gov.ua", - добавили в МИД.

Напомним, украинские пограничники усилили наблюдение за пассажирами, прибывающими в Украину из Италии. По последним данным, в Италии зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом, 4 человека умерли.