Персональная Венеция. Экс-нардеп Рыбаков присвоил часть побережья Дуная
Об этом говорится в очередном расследовании журналистов программы "Схеми”.
Автор отмечает, что бывший народный депутат Игорь Рыбаков, который засветился в "черной бухгалтерии" Партии Регионов и голосовал за Диктаторские законы 16 января 2014 года, построил частный особняк в Одесской области. В городе Вилково, который еще называют украинской Венецией, Рыбаков обустроил вертолетную площадку, ангар, бассейн, несколько домов, беседку, сад, причалы для катеров и церковь. В последнюю местных жителей не пускают.
"Эту церковь в 2012 году освятил сам митрополит Владимир. Упоминание об этом можно найти на сайте одесской епархии, где сказано, что церковь расположена в живописном уголке Дуная и строилась 2 года. О чем там не сказано: церковь стоит на частной территории, здесь есть камеры и охранник. В церковь не пустят ни одного желающего", - говорится в расследовании.
Съемочная группа обнаружила, что часть побережья Дуная в Вилково оформлена на Игоря Рыбакова, его семью и помощника, который был с ним в течение нескольких созывов в Верховной Раде.
Игорь Рыбаков - народный депутат V, VI и VII созывов Верховной Рады. Возглавлял провластную парламентскую группу "Реформы ради будущего". Был помощником народного депутата Вадима Новинского. В 2019 году на парламентский выборах баллотировался в Черниговской области по 207 округу, но проиграл представителю "Слуги народа". Последняя декларация Рыбакова, которая есть в публичном доступе датирована 2013 годом. В ней говорится, что владелец элитной недвижимости в Одесской области заработал за год 181 000 гривен. В его собственности два земельных участка (один из которых площадью 1 000 кв м), квартира, садовый домик и 4 водные средства (прогулочные катера, гидроциклы и даже баржа).
Интересно, что соседом Игоря Рыбакова в Вилково является его тезка Игорь Гушан - бизнесмен из непризнанного Приднестровья. Он буквально скупает ценные украинские пограничные земли. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные журналистами.
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