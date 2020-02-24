В суде разъяснили решение по делу Насирова

Шестой апелляционный административный суд не восстанавливал в должности Романа Насирова, уволенного Кабмином с поста главы Государственной фискальной службы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда

Фото: Кабмин

Шестой апелляционный административный суд не восстанавливал в должности Романа Насирова, уволенного Кабмином с поста главы Государственной фискальной службы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда

"Сегодня в ряде СМИ распространяется информация о принятии Шестым апелляционным административным судом решения о якобы восстановлении Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы Украины. Обращаем внимание, что постановлением Шестого ААС от 17 февраля 2020 года принят отказ Романа Насирова от исковых требований о восстановлении в должности Председателя Государственной фискальной службы Украины, а решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года в части восстановления последнего в должности Председателя Государственной фискальной службы Украины и в части обращения к немедленному исполнению решение суда в части восстановления в должности Председателя Государственной фискальной службы Украины - признано недействительным и закрыто производство по делу относительно этих исковых требований", - заявили в суде. Сообщается,что постановлением Шестого ААС от 17 февраля 2020 решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 оставлено без изменений только в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 №35-р "Об освобождении Романа Насирова от должности Председателя государственной фискальной службы Украины". Сегодня в СМИ появилась информация, что Роман Насиров решением суда восстановлен в должности председателя Государственной фискальной службы Украины. Напомним, в декабре 2018 года суд восстановил Романа Насирова в должности главы ГФС. Увольнение произошло через более чем полтора года после задержания в рамках расследования газового дела. В марте 2017 года он вышел под залог в размере 100 млн гривен. Ему инкриминировали действия, которые нанесли ущерб государству на 2 млрд гривен. В частности, сотрудничество с беглым нардепом Александром Онищенко, которому он выдавал отсрочки на рентную плату за добычу полезных ископаемых. 14 февраля 2020 года Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины полковника налоговой милиции Сергея Солодченко.

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