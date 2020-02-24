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24 февраля 2020, 14:59 30

Сколько украинцев поддерживают антивирусные протесты в Новых Санжарах - опрос

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24 февраля 2020, 14:59 30
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74% украинцев не поддерживают акции против размещения эвакуированных из Китая. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 22-23 февраля 2020 года
Фото : МВД
74% украинцев не поддерживают акции против размещения эвакуированных из Китая. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 22-23 февраля 2020 года
Поддерживают такие протесты только 15% респондентов, 11% – не определились с оценкой. Отмечается, что чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации. В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия – на Юге страны

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10887587-74-ukraincev-ne-podderzhivayut-akcii-protiv-razmeshcheniya-evakuirovannyh-iz-kitaya-opros.html?utm_source=telegram&utm_medium=telegram&utm_campaign=telegram_site

Поддерживают такие протесты только 15% респондентов, 11% – не определились с оценкой, пишет Regionews.

Отмечается, что чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации.

В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия – на Юге страны.



В четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).


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