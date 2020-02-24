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24 февраля 2020, 14:52 13

Нидерландские следователи заявляют о свидетелях запуска ракеты в деле МН17

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24 февраля 2020, 14:52 13
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Международная Совместная следственная группа (JIT) имеет свидетель запуска ракеты, которой сбили малазийский Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году
Международная Совместная следственная группа (JIT) имеет свидетель запуска ракеты, которой сбили малазийский Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году

Об этом заявил нидерландский следователь, председатель JIT Фред Вестербеке в эфире общественно-политического телешоу "60 минут" на канале CBS, пишет RegioNews.

"Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их", - сказал Вестербеке.

Он также убежден, что ракетная система "БУК", с помощью которой был сбит самолет, принадлежала 53-й бригаде вооруженных сил Российской Федерации.

Вестербеке также заявил журналистам, что Россия вообще не помогала в расследовании течение последних пяти лет.

"Они должны были предоставить нам всю информацию и доказательства, которые нам нужны в этом сложном расследовании ... они должны были сказать нам:" Мы сделали ошибку "или" Мы сделали то, чего не должно было случиться ". Они должны были выйти вперед . Это то, что они должны были сделать, и они никогда не делали этого ", - сказал следователь.

Напомним, 17 июля 2014 над Донбассом был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Самолет выполнял рейс "Амстердам - ​​Куала-Лумпур". Большинство погибших - 196 человек - были гражданами Нидерландов.

Суд по делу о катастрофе MH17 состоится 9 марта 2020 в в Гааге.


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