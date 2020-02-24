Российские оккупанты на Донбассе готовятся к активным боевым действиям – разведка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск наращивает подготовку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК к активизации боевых действий", - говорится в сообщении.
Отмечено, что оккупанты отрабатывают нанесение ударов по целям в глубине обороны Объединенных сил и огневую поддержку передовых подразделений в условиях обострения обстановки.
Кроме того, боевики оборудуют новые огневые позиции для самоходных артиллерийских установок и танков, создают дополнительный запас артиллерийских боеприпасов в районах передовых позиций.
В Минобороны заверили, что подразделения Объединенных сил готовы к коварным враждебным действиям и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.
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