15:51  24 февраля
Украина провела учения в Азовском море: ФСБ РФ только наблюдала
15:23  24 февраля
МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Италию и Иран
12:05  24 февраля
Суд признал законным восстановление Насирова в кресле главы ГФС
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2020, 14:53 16

Российские оккупанты на Донбассе готовятся к активным боевым действиям – разведка

Читайте також
українською мовою
24 февраля 2020, 14:53 16
Читайте також українською мовою
Боевики на прошлой неделе чаще проводили тренировки артиллерийских подразделений
Фото: pixabay.com
Боевики на прошлой неделе чаще проводили тренировки артиллерийских подразделений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск наращивает подготовку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК к активизации боевых действий", - говорится в сообщении.

Отмечено, что оккупанты отрабатывают нанесение ударов по целям в глубине обороны Объединенных сил и огневую поддержку передовых подразделений в условиях обострения обстановки.

Кроме того, боевики оборудуют новые огневые позиции для самоходных артиллерийских установок и танков, создают дополнительный запас артиллерийских боеприпасов в районах передовых позиций.

В Минобороны заверили, что подразделения Объединенных сил готовы к коварным враждебным действиям и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.


війна
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Всеволод Полищук
Все блоги »
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Последним шансом Сопеля был коронавирус
23 февраля 2020, 10:45
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »