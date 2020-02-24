Перелеты Зеленского обойдутся украинцам в два раза дороже
Как передает RegioNews, об этом Украинським Новостям рассказали в Государственном управлении делами.
Согласно сообщению, в 2019 году расходы на услуги государственного авиационного предприятия "Украина", которое обеспечивает перелеты внутри и за пределами страны специальными рейсами высших должностных лиц – президента, председателя Верховной Рады и премьер-министра, официальных делегаций во главе с ними, а также делегаций иностранных государств, составили 278 млн гривен.
В частности, обеспечение функционирования госпредприятия обошлось в 223,8 млн гривен.
Так, на авиаперелеты председателя Верховной Рады, премьер-министра и их делегаций было потрачено всего 44,3 тыс. гривен. При этом авиаперелеты президента обошлись в 54,2 млн гривен: подготовка заграничных визитов – 7 млн, их осуществление – 33 млн, а перевозка в пределах Украины – 14,1 млн.
Как сообщается, в 2020 году расходы на авиауслуги утверждены на уровне 290 млн гривен. При этом обеспечение функционирования ГП "Украина" должно обойтись дешевле – в 206,1 млн гривен.
В свою очередь расходы на авиаперевозку главы государства вырастут в 1,5 раза – до 82,9 млн гривен. Так, на перелеты по Украине предусмотрено 12 млн гривен, а на подготовку иностранных визитов – 7,8 млн, что сопоставимо с затратами 2019 года.
Однако осуществление визитов президента за границу обойдется в два раза дороже – в 64,1 млн гривен, в том числе оплата авиационных рейсов составит 51 млн в 2020 году против 27,3 млн в 2019.
"В 2019 году авиапредприятием было выполнено 439 литерных рейсов, полетов с целью облета, тренировочных и перегонных полетов предприятия и перевезено 5 742 пассажира", - говорится в сообщении.
Напомним, в 2019 и 2018 годах расходы на авиаперелеты официальных делегаций во главе с Президентом планировались на уровне 65 млн гривен, а в 2017 – 35,4 млн.
СПРАВКА: госавиапредприятие "Украина" было основано в 1996 году для перевозки высших должностных лиц и подчиняется Госуправлению делами, которое в свою очередь подчиняется Президенту и является специальным государственным органом по обеспечению деятельности главі государства, парламента, правительства и других госорганов.
ГП не выполняет регулярные авиаперевозки, а исключительно чартерные рейсы по заказу.
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