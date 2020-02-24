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24 февраля 2020, 14:08 15

В Запорожье насчитали восемь миллионеров

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24 февраля 2020, 14:08 15
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Официально в январе 2020 года восемь жителей Запорожья задекларировали миллионные доходы
Официально в январе 2020 года восемь жителей Запорожья задекларировали миллионные доходы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГНС области.

В январе в налоговую службу региона поступило 1509 деклараций о прошлогодних доходах граждан. Запорожцы задекларировали почти 119 миллионов гривен. Из этой суммы в бюджеты будет выплачено 6,3 миллиона гривен налога на доходы физических лиц и около миллиона гривен военного сбора, что на 1,4 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также отчитались восемь граждан, чьи доходы превысили миллион гривен. Среди источников их доходов – продажа недвижимости, предоставление в аренду имущества, инвестиционные доходы и наследство.

Напомним, запорожцы оплатили за год 130 миллионов гривен налога на недвижимость.


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